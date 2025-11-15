КМГ и «Узбекнефтегаз» планируют бурение разведочных скважин в Мангистау

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и АО «Узбекнефтегаз» (УНГ) подписали соглашение по геологоразведочному проекту на территории Мангистауской области, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Сегодня, 15 ноября, в Ташкенте в рамках государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоялось подписание соглашения о принципах по проекту «Жаркын» между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз».

Документ подписали председатель правления КМГ Асхат Хасенов и председатель правления УНГ Баходиржон Сидиков.

Участок Жаркын расположен в Мангистауской области. Ранее в рамках геологического изучения недр КМГ провёл на этом участке 2D сейсморазведку в объёме 1 275 погонных километров, по результатам которой выделены перспективные структуры. Согласно достигнутым договоренностям компании планируют бурение двух разведочных скважин глубиной 2000 метров каждая.

«Жаркын» – первый совместный проект национальных нефтегазовых компаний двух стран в геологоразведке. КМГ и УНГ договорились об осуществлении проекта на паритетной основе 50/50, при этом финансирование периода разведки обеспечит узбекская сторона, - говорится в пресс-релизе КМГ.

Ранее сообщалось, что КМГ начал поисковое бурение на участке «Озен Северный» в Мангистауской области. Это первый этап масштабного проекта по изучению нефтегазового потенциала региона, порученного Главой государства.