15.11.2025, 15:25

КМГ и «Узбекнефтегаз» планируют бурение разведочных скважин в Мангистау

Общество 0 2 574 Лиана Рязанцева

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и АО «Узбекнефтегаз» (УНГ) подписали соглашение по геологоразведочному проекту на территории Мангистауской области, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Сегодня, 15 ноября, в Ташкенте в рамках государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоялось подписание соглашения о принципах по проекту «Жаркын» между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз».

Документ подписали председатель правления КМГ Асхат Хасенов и председатель правления УНГ Баходиржон Сидиков.

Участок Жаркын расположен в Мангистауской области. Ранее в рамках геологического изучения недр КМГ провёл на этом участке 2D сейсморазведку в объёме 1 275 погонных километров, по результатам которой выделены перспективные структуры. Согласно достигнутым договоренностям компании планируют бурение двух разведочных скважин глубиной 2000 метров каждая.

«Жаркын»  первый совместный проект национальных нефтегазовых компаний двух стран в геологоразведке. КМГ и УНГ договорились об осуществлении проекта на паритетной основе 50/50, при этом финансирование периода разведки обеспечит узбекская сторона, - говорится в пресс-релизе КМГ.

Ранее сообщалось, что КМГ начал поисковое бурение на участке «Озен Северный» в Мангистауской области. Это первый этап масштабного проекта по изучению нефтегазового потенциала региона, порученного Главой государства.

Банкир
Банкир
Сами Казахстанцы бурить не могут??? Только ЗП себе хотят?
15.11.2025, 19:44
