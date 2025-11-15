Сквер имени Захарова благоустраивают в Актау

В областном центре ведутся работы по благоустройству сквера имени Захарова. Здесь появятся новые детская площадка и воркаут-зона, передает Lada.kz .

Фото автора

Проект реализуется в рамках программы «Бюджет народного участия». На его осуществление из городского бюджета было выделено 49,7 миллиона тенге. По итогам открытого конкурса подрядчиком определено ТОО «Алаш Констракшн». С компанией заключен договор на сумму 42,2 миллиона тенге.

Как сообщили в Актауском городском акимате, на выделенные средства в сквере установят современную детскую площадку и воркаут-пространство общей площадью 900 квадратных метров. Работы уже начались и будут завершены до конца ноября.

В целом сам сквер выглядит неухоженным. На территории памятника Тарасу Шевченко местами опали облицовочные плиты, на прогулочных дорожках развалилась брусчатка.

Также в парке много высохших деревьев и «проплешин».

А среди кустов себе облюбовали места люди без определенного места жительства.

Несмотря на то, что состояние сквера оставляет желать лучшего, это место остается одним из самых популярных для прогулок жителей нижней зоны областного центра.