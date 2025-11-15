18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.11.2025, 16:26

Сквер имени Захарова благоустраивают в Актау

Общество 0 1 766 Ольга Максимова

В областном центре ведутся работы по благоустройству сквера имени Захарова. Здесь появятся новые детская площадка и воркаут-зона, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Проект реализуется в рамках программы «Бюджет народного участия». На его осуществление из городского бюджета было выделено 49,7 миллиона тенге. По итогам открытого конкурса подрядчиком определено ТОО «Алаш Констракшн». С компанией заключен договор на сумму 42,2 миллиона тенге.

Как сообщили в Актауском городском акимате, на выделенные средства в сквере установят современную детскую площадку и воркаут-пространство общей площадью 900 квадратных метров. Работы уже начались и будут завершены до конца ноября.

В целом сам сквер выглядит неухоженным. На территории памятника Тарасу Шевченко местами опали облицовочные плиты, на прогулочных дорожках развалилась брусчатка.

Также в парке много высохших деревьев и «проплешин». 

А среди кустов себе облюбовали места люди без определенного места жительства. 

Несмотря на то, что состояние сквера оставляет желать лучшего, это место остается одним из самых популярных для прогулок жителей нижней зоны областного центра. 

5
14
0
Комментарии

3 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Сквер выглядит неухоженным, - это типа как бывший городской парк белая пустошь, питомник бывший, места купания в городской черте бывшие... И ТД и ТП. Скоро так напишут за Ботанический сад, сквер Победы... Засушат,застрелят, закатают в ямочный асфальт. И будут постоянно улучшать лестницу за акиматом которая нафиг не нужна жителям.
16.11.2025, 03:50
дорожник
дорожник
Похоже что зелени стало меньше. Или я ошибаюсь....
15.11.2025, 17:57
fox1167
fox1167
"сам сквер выглядит неухоженным. На территории памятника Тарасу Шевченко местами опали облицовочные плиты, на прогулочных дорожках развалилась брусчатка."-----И типа с установкой современной детской площадки и воркаут-пространства в парке наведётся порядок? Исчезнут бомжи? Не будет высохших деревьев и «проплешин»? Наоборот! Всё только будет хуже! Мусора прибавится! Тишины уж точно не будет!
15.11.2025, 14:30
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

