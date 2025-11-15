КМГ: опреснительный завод Кендерли готов работать на полную мощность

Завод по опреснению морской воды Кендерли в Жанаозене вышел на проектную мощность. Сегодня предприятие способно опреснять до 50 тысяч кубометров воды в сутки, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу компании «КазМунайГаз».

Фото пресс-службы КМГ

По данным пресс-службы нацкомпании «КазМунайГаз», строительно-монтажные и пусконаладочные работы завершены на 100%, завод может работать на полной проектной мощности.

Предприятие готово обеспечивать водой централизованную систему водоснабжения Жанаозена. В настоящее время вода в город поступает из двух источников — магистрального водовода «Астрахань–Мангышлак», а также из подземных водозаборов Туйесу и Сауыскан. Эти источники покрывают потребности города в осенне-зимний период. До конца года планируется безвозмездная передача завода Кендерли в коммунальную собственность акимата Мангистауской области. В рамках подготовки к передаче были обучены инженерно-технические специалисты и сформирована служба эксплуатации нового предприятия, - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании отметили, что завод по опреснению морской воды — один из крупнейших объектов такого типа в Казахстане. Он включает комплекс инженерных решений: цех опреснения воды, оснащённый установками обратного осмоса общей проектной мощностью 50 000 кубометров в сутки (4 блока по 12 500 кубометров), а также цехи подготовки, обессоливания и минерализации воды.

Общая протяжённость магистрального водовода составляет 201,4 км (две линии по 100,7 км каждая). Кроме того, построены линии электропередачи, волоконно-оптическая линия связи, газопровод и автодорога.

Возведены: административно-бытовой комплекс, общежитие, ремонтный цех, пожарное депо и склады. На заводе установлено современное технологическое оборудование производителей Европы, США и Китая.

Ранее в «КазМунайГаз» опровергли слухи о простое опреснительного завода в Кендерли.

Напомним, в Кендерли летом 2025 года была введена в эксплуатацию первая установка нового опреснительного завода на средства «КазМунайГаз» (КМГ). Завод предназначен для снабжения питьевой водой города Жанаозен и близлежащих населённых пунктов.