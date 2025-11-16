На строительство мусорного полигона в одном из сел Мангистау готовы потратить более 500 млн тенге

Строительство мусорного полигона в одном из сел Мангистауской области обойдется местному бюджету в 535 миллионов тенге, передает Lada.kz .

Фото архив Lada.kz

По данным сайта госзакупок, заказчиком лота выступает Бейнеуский районный отдел строительства. Наименование – работы по возведению строительных конструкций; дополнительная характеристика – «Строительство полигона твердо-бытовых отходов в селе Акжигит Бейнеуского района». Срок исполнения – восемь месяцев, авансовый платеж – 30%.

Согласно квалификационным требованиям к исполнителю, победитель конкурса должен иметь разрешения (уведомления) на выполнение строительно-монтажных работ и работ по разработке проектной (проектно-сметной документации) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, не иметь налоговых и других задолженностей, обладать материально-технической базой и трудовыми ресурсами для выполнения работ .

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе пройдет в период с 19 по 24 ноября.