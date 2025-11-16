Хуже, чем на свалке: житель Мангистау показал удручающее состояние горячего источника

Житель Мангистауской области снял на видео критическое состояние горячего источника – популярного места отдыха для семей. На кадрах – горы мусора, заросшая и заброшенная территория, а также разрушенные строения, которые, по словам автора видео, превратились в импровизированные туалеты, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Территория, которая могла бы стать привлекательным туристическим объектом, сегодня выглядит запущенной и полностью оставленной без внимания.

Местные жители вспоминают, как раньше отдыхали здесь семьями, особенного в холодное время года. Сегодня же, не без помощи некоторых граждан, место отпугивает даже самых неприхотливых гостей.

Lada.kz направила запрос в местные исполнительные органы на получение официального комментария.

Напомним, ранее обсуждался проект частного инвестора, который планировал благоустроить место отдыха: установить глэмпинг, обеспечить регулярную уборку и сделать вход к источнику платным. Взамен обещалось наведение порядка и превращение объекта в точку притяжения как для местных, так и для туристов. Однако эта инициатива не получила широкой поддержки среди жителей региона. В итоге инвестор отказался от проекта, не став озвучивать точные причины.