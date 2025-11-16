Акимат Жанаозена сообщил о кончине заслуженного строителя и общественного деятеля Алибека Бухарбаева

Акимат Жанаозена сообщил о смерти Бухарбаева Алибека Базарбаевича — уважаемого инженера и специалиста, посвятившего свою жизнь развитию города и строительной отрасли, передает Lada.kz .

фото со страницы @akimdik_janaozen

По данным жанаозенской администрации, Алибек Базарбаевич родился 12 декабря 1959 года в Туркменистане. Всю свою трудовую деятельность он посвятил строительной отрасли, а также развитию региона и Жанаозена. Он был высококвалифицированным инженером и в разные годы занимал ответственные должности, проявив себя как требовательный, принципиальный и высокопрофессиональный специалист, который служил примером для многих.

«Имя и вклад Алибека Базарбаевича навсегда останутся в памяти жителей Жанаозена. Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении администрации города.

Коллеги и окружение отмечали его выдержанный характер, скромность и трудолюбие. Вместе с супругой Марал Аманкосовной он воспитал троих детей, был прекрасным отцом и опорой для своей семьи.