17.11.2025, 09:41

Таможенная очистка товаров: что должны знать жители Мангистау

Общество 0 2 207 Сергей Кораблев

Руководитель таможенного поста «Актау-Центр таможенного оформления» Канат Биаманов рассказал, как проходит таможенная очистка товаров, какие документы нужны, сколько времени занимает процедура и какие ошибки чаще всего допускают декларанты, сообщает Lada.kz.

Руководитель таможенного поста «Актау-Центр таможенного оформления» Канат Биаманов. Фото департамента государственных доходов по Мангистауской области
Руководитель таможенного поста «Актау-Центр таможенного оформления» Канат Биаманов. Фото департамента государственных доходов по Мангистауской области

Таможенная очистка товаров - это обязательная процедура при перемещении грузов через границу. Она заключается в подаче электронной декларации на товары в системе Комитета государственных доходов. В документе указываются сведения о процедуре, коде товара и суммы платежей, которые необходимо уплатить в бюджет.

Для прохождения таможенной очистки требуется полный пакет товаросопроводительных документов: контракт, инвойс, СМР и транспортные накладные. Кроме того, необходимо соблюдать все запреты и ограничения, а при необходимости - предоставлять лицензии и сертификаты.

Согласно статье 193 Таможенного кодекса РК, процедура таможенной очистки занимает 4 часа. Если декларация подана в конце рабочего дня, оформление переносится на следующее утро.

Импорт и экспорт различаются прежде всего набором платежей.
При импорте уплачиваются:

  • сбор за таможенное оформление - 6 МРП (в 2025 году: 23 592 тенге);

  • ввозная пошлина;

  • акциз (если предусмотрен);

  • антидемпинговая пошлина;

  • НДС - 12%.

При экспорте уплачиваются только сбор за оформление и вывозная пошлина (если предусмотрена).

Физические лица могут подать декларацию самостоятельно - для этого нужно получить ЭЦП, зарегистрироваться как участник ВЭД, получить доступ к системе «Астана-1» и подать электронную декларацию.

Самыми частыми ошибками при оформлении являются технические неточности - неправильные даты, номера контрактов, некорректные данные в декларации.

Если груз находится на складе временного хранения, обязательно оформляется ДХТ. Краткая декларация подаётся для дальнейшей подачи основной декларации на товары.

Таможенный досмотр проводится, если система управления рисками определяет необходимость проверки. В таком случае декларация направляется в «красный коридор», и инспекторы проводят досмотр с обязательной видеосъемкой.

Кроме того, возможны:

  • зеленый коридор - автоматический выпуск,

  • желтый коридор - запрос дополнительных документов.

Отозвать декларацию можно в зависимости от стадии оформления:

- процедура отказа в выпуске применяется при отсутствии требуемых документов;
- аннулирование возможно после выпуска, например, при двойной подаче декларации или несостоявшемся экспорте.

Если таможня не соглашается со стоимостью товара, груз можно выпустить условно - с депозитом или другим обеспечением. У декларанта есть 60 дней на подтверждение таможенной стоимости.

2
4
1
