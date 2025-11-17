Песочница вместо футбола: жители Актау переживают за детский спорт

Кадр видео

Ранее у домов №№ 166, 167, 168 и 169 находилось футбольное поле с сетками, которое активно использовали дети для игр и занятий спортом.

Недавно жители узнали о планах строительства нового спортивного объекта, однако спустя 1-2 месяца никаких работ не началось. На месте старого поля рабочие навалили песок, и теперь дети используют центр площадки как песочницу. Футбола здесь больше нет.

Жительница одного из домов обратилась в городской акимат, но ответа не получила.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства города Актау сообщили, что в текущем году подрядной организацией проводятся демонтажные работы старой спортивной площадки. Новый объект планируется установить на этом месте до конца года, чтобы микрорайоны снова получили безопасное и современное место для спорта.

Напомним, жители 12 микрорайона пожаловались на плохое качество нового футбольного поля, построенного этим летом.