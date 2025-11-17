Полиция у школы №1 в Актау: что происходит?

Жители 14 микрорайона заметили у средней школы №1 несколько полицейских машин и забеспокоились. В отделе образования предоставили комментарий, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 14 микрорайона

Во второй половине дня сегодня, 17 ноября, жители 14 микрорайона обратили внимание на присутствие полицейских у средней школы №1. Фото и сообщения начали появляться в социальных сетях. Люди спрашивают, что произошло, и нет ли угрозы для детей.

Чтобы получить информацию, корреспондент обратился за разъяснением в городской отдел образования, где сообщили, что тревожиться не стоит - никакого ЧП или инцидента в школе не было.

Проводятся профилактические мероприятия, – пояснили в отделе образования.

Учреждение работает в штатном режиме, ученики и педагоги находятся в безопасности.

Напомним, после распространения в мессенджерах сообщений о якобы готовящихся расправах в школах Актау корреспондент Lada.kz проверил обстановку в нескольких учебных заведениях города.