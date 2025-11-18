Разрушили и бросили: почему дорожные работы «заморозили» в Актау

Жители 4 микрорайона пожаловались на затянувшиеся дорожные работы возле школы боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь». Асфальт сняли, бордюры частично установили и на этом все. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото жителей 4 микрорайона

В районе школы боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь», как рассказывают жители 4 микрорайона, дорожные работы начались более двух недель назад. За это время рабочие успели раздолбить асфальт и частично установить бордюры. После чего, по словам жителей, техника и специалисты исчезли, оставив участок в беспорядке.

Каждый день ходим мимо этого хаоса. Ни рабочих, ни техники, только раскуроченная дорога, - возмущаются жители.

В городском акимате объяснили, что на данном участке строится специальный «островок». Его цель - разделить проезжую часть и пешеходную зону, а также предотвратить парковку автомобилей на пешеходном переходе.

Работами занята подрядная организация, которая параллельно работает еще в пяти точках города, занимаясь правоповоротными полосами, - сообщили в акимате.

По информации чиновников, подрядчик работает в усиленном режиме. Возобновление работ в 4 микрорайоне планируется уже на этой неделе.

