Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.11.2025, 21:08

Разрушили и бросили: почему дорожные работы «заморозили» в Актау

Общество

Жители 4 микрорайона пожаловались на затянувшиеся дорожные работы возле школы боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь». Асфальт сняли, бордюры частично установили и на этом все. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото жителей 4 микрорайона
Фото жителей 4 микрорайона

В районе школы боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь», как рассказывают жители 4 микрорайона, дорожные работы начались более двух недель назад. За это время рабочие успели раздолбить асфальт и частично установить бордюры. После чего, по словам жителей, техника и специалисты исчезли, оставив участок в беспорядке.

Каждый день ходим мимо этого хаоса. Ни рабочих, ни техники, только раскуроченная дорога, - возмущаются жители.

В городском акимате объяснили, что на данном участке строится специальный «островок». Его цель - разделить проезжую часть и пешеходную зону, а также предотвратить парковку автомобилей на пешеходном переходе.

Работами занята подрядная организация, которая параллельно работает еще в пяти точках города, занимаясь правоповоротными полосами, - сообщили в акимате.

По информации чиновников, подрядчик работает в усиленном режиме. Возобновление работ в 4 микрорайоне планируется уже на этой неделе.

Напомним, на перекрестке между 26, 27, 28 и 28А микрорайонами построили очередной правоповоротный съезд, обеспечивающий беспрепятственное движение транспорта.

Ранее дополнительный поворот появился на перекрестке возле ресторана «Palazzo» в 29 микрорайоне. 

Комментарии

3 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Да, вопрос весьма актуальный. Периодически сталкиваешься с вырезанными кусками, в том числе и на проезжей части. К примеру, около ЖК Астана в 13 мкр, вырезали полосу асфальта, проложили коммуникацию и положили вырезанный асфальт обратно, сейчас он просел и там яма, если кто то налетит на яму и потеряет управление ТС и совержит аварию, будет ли привлечен к ответственности ответственный за состояние дорог? Вопрос такой, потому что считаю что из-за отстутствия персональной отвественности, у нас такое отношение и ситуация с дорогами. Также очень плохое планирование, делают дорогу, а потом режут асфальт чтобы проложить коммуникацию, и это при имеющемся проекте по облагораживанию внутримикрайонных территорий. Есть ли соотвествующий надзор и отвественность в сфере управления дорог и ЖКХ, и почему так обстоят дела это большой и болезненный вопрос.
18.11.2025, 05:48
fox1167
fox1167
"Работами занята подрядная организация, которая параллельно работает еще в пяти точках города"----А что, нельзя закончить в одном месте и перейти на другое? А то получается как жадные кастоправы: понахапают 10-15 машин, понавтыкают возле своей мастерской и ходят потом, одну шпаклюют тяп-ляп, другую красят кое-как, а до других времени нет или рук не хватает!
18.11.2025, 03:33
fox1167
fox1167
"Работами занята подрядная организация, которая параллельно работает еще в пяти точках города"----А что, нельзя закончить в одном месте и перейти на другое? А то получается как жадные кастоправы: понахапают 10-15 машин, понавтыкают возле своей мастерской и ходят потом, одну шпаклюют тяп-ляп, другую красят кое-как, а до других времени нет или рук не хватает!
18.11.2025, 03:32
