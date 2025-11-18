В Мангистау получателям соцпомощи предлагают скидку на газ

В рамках пилотного проекта и постановления акима Мангистауской области получатели АСП и жилищной помощи могут получать ежемесячную скидку на газ в виде ваучера в приложении eGOV Mobile, передает lada.kz .

Илллюстративное фото: www.expertcen.ru

Программа «Социальный кошелек» позволяет получателям адресной социальной помощи (АСП) и жилищной помощи (ЖП) получать скидки на товарный газ в виде электронных ваучеров. Ею можно воспользоваться в приложении eGov Mobile.

Сообщения о возможности скидки ежемесячно поступают получателям АСП ЖП через единый контакт-центр 1414. Потребителям необходимо ответить коротким сообщением о согласии получения ваучера, а потом активировать его в приложении eGov Mobile. Об этом сообщили в филиале АО «QazaqGaz Aimaq» Мангистауской области.

Как сообщили в компании, пока жители региона слабо проинформированы о такой возможности, хотя программа действует с лета этого года. В Мангистауской области посредством сервиса «Социальный кошелек» за октябрь 2025 года активировано всего 184 ваучера. Еще 1302 получателя АСП или ЖП не воспользовались скидкой на газ.