18.11.2025, 11:56

В Мангистау получателям соцпомощи предлагают скидку на газ

Общество

В рамках пилотного проекта и постановления акима Мангистауской области получатели АСП и жилищной помощи могут получать ежемесячную скидку на газ в виде ваучера в приложении eGOV Mobile, передает lada.kz.




Программа «Социальный кошелек» позволяет получателям адресной социальной помощи (АСП) и жилищной помощи (ЖП) получать скидки на товарный газ в виде электронных ваучеров. Ею можно воспользоваться в приложении eGov Mobile.

Сообщения о возможности скидки ежемесячно поступают получателям АСП ЖП через единый контакт-центр 1414. Потребителям необходимо ответить коротким сообщением о согласии получения ваучера, а потом активировать его в приложении eGov Mobile. Об этом сообщили в филиале АО «QazaqGaz Aimaq» Мангистауской области.

Как сообщили в компании, пока жители региона слабо проинформированы о такой возможности, хотя программа действует с лета этого года. В Мангистауской области посредством сервиса «Социальный кошелек» за октябрь 2025 года активировано всего 184 ваучера. Еще 1302 получателя АСП или ЖП не воспользовались скидкой на газ.

«Скидка предоставляется на установленную норму потребления: 625 кубометров газа в отопительный сезон и 148 кубов вне отопительного сезона. Все, что потребляется сверх нормы, оплачивается согласно установленному тарифу. Призываем граждан пользоваться возможностью, активировать ваучеры и сэкономить до 4 тысяч тенге в месяц», - рассказал Сатжан Сабыров, начальник Службы сбыта и режима газоснабжения Мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq».

