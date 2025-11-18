В Актау задержали серийного вора алкоголя

Житель областного центра на протяжении полумесяца подворовывал алкогольную продукцию в нескольких торговых точках, передает Lada.kz .

Фото ДП МО

Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения, и, не желая терпеть убытки, владельцы магазинов обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Полицейские установили и задержали гражданина, который с 27 сентября по 15 октября наведывался в торговые точки в разных частях города за «бесплатным» алкоголем.

В ходе следствия было доказано, что подозреваемый причастен к 14 фактам хищения товара из магазинов.

«Его действия носили систематический, умышленный и всё более грубо выраженный характер, поэтому преступление квалифицировано как тяжкое правонарушение. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 188 УК РК - кража», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.