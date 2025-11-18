«Дети в ночном городе»: в Мангистау выявлено 329 административных правонарушений

В Мангистауской области полицейские за два дня выявили свыше трехсот несовершеннолетних, находящихся без присмотра в ночное время вне дома, передает Lada.kz .

Фото ДП МО

На территории региона с 14 по 16 ноября прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». В ходе рейда в органы внутренних дел были доставлены 337 несовершеннолетних, находившихся на улице в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей. По итогам работы зафиксировано 329 административных правонарушений.

По статье 442 КоАП РК к ответственности привлекли родителей 264 несовершеннолетних, задержанных в позднее время на улицах, в развлекательных заведениях и других общественных местах. Кроме того, по различным основаниям 12 подростков поставлены на профилактический учёт.

Правоохранительные органы отмечают, что профилактические мероприятия такого формата будут продолжены для предотвращения правонарушений и обеспечения безопасности несовершеннолетних.