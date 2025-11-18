18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.11.2025, 16:19

Сколько иностранцев работают в Актау

Общество

Свыше 22-х тысяч иностранных граждан получили или продлили разрешение на трудовую деятельность внутри страны, передает Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

В Казахстане на регулярной основе оказывается государственная услуга «Выдача разрешений трудящимся-мигрантам, продление их срока действия и отзыв», обеспечивающая иностранным гражданам возможность официально вести трудовую деятельность на территории страны, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Эта услуга направлена на законодательное регулирование трудовой миграции и предотвращение нелегальной занятости в стране. С ее помощью гражданин другого государства может получить разрешение на работу, продлить срок его действия или оказаться перед фактом отзыва разрешения.

Чтобы получить данную государственную услугу, иностранные граждане могут подать заявление через портал «Электронного правительства» или обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

«Это разрешение является официальным документом, предоставляющим иностранным гражданам право работать на территории Казахстана. С начала года поступило свыше 22 тысяч заявлений, и все услуги были оказаны в полном объёме», — сообщила Асель Ералиева, главный специалист городского отдела занятости и социальных программ Актау.

 

Комментарии

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь