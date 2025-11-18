Сколько иностранцев работают в Актау

Свыше 22-х тысяч иностранных граждан получили или продлили разрешение на трудовую деятельность внутри страны, передает Lada.kz.
В Казахстане на регулярной основе оказывается государственная услуга «Выдача разрешений трудящимся-мигрантам, продление их срока действия и отзыв», обеспечивающая иностранным гражданам возможность официально вести трудовую деятельность на территории страны, сообщает пресс-служба акимата Актау.
Эта услуга направлена на законодательное регулирование трудовой миграции и предотвращение нелегальной занятости в стране. С ее помощью гражданин другого государства может получить разрешение на работу, продлить срок его действия или оказаться перед фактом отзыва разрешения.
Чтобы получить данную государственную услугу, иностранные граждане могут подать заявление через портал «Электронного правительства» или обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».
«Это разрешение является официальным документом, предоставляющим иностранным гражданам право работать на территории Казахстана. С начала года поступило свыше 22 тысяч заявлений, и все услуги были оказаны в полном объёме», — сообщила Асель Ералиева, главный специалист городского отдела занятости и социальных программ Актау.
