18.11.2025, 17:09

В Актау прорыв на трубопроводе стал причиной аварии

Общество 0 1 375 Ольга Максимова

В Актау инженерные сети ремонтируют, потом латают асфальт, потом снова ремонтируют сети. От этого замкнутого круга страдают жители, передает Lada.kz.

Фото: акимат Актау
Фото: акимат Актау

Житель областного центра при выезде из микрорайона едва не оставил бампер в дыре на асфальте. В акимате сообщили, что почву под покрытием размыло в результате прорыва. Инцидент произошел утром 18 ноября у 28 дома 5 микрорайона.

«Моя машина провалилась в яму посередине дороги. В результате повредил бампер. Вопрос: как делают дороги и кто возместит ущерб?», - задает вопросы владелец авто.  

В акимате Актау сообщили, что с 1 по 6 микрорайоны проводили работы по реконструкции инженерных сетей. Заказчиком работ является управление энергетики и ЖКХ Мангистауской области, а подрядчиком – ТОО «Саламат». Однако после проведения работ вновь произошел прорыв на трубопроводе питьевой воды, который и стал причиной происшествия. Трубу отремонтировали еще раз, еще раз предстоит постелить и асфальтовое покрытие. А владелец авто вынужден будет чинить бампер. 

