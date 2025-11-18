18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.11.2025, 17:21

В Актау продолжают благоустраивать микрорайоны - не все жители довольны

Общество 0 1 717 Ольга Максимова

В акимате города рассказали о работе по благоустройству жилых массивов областного центра. Не все перемены жители восприняли положительно, передает Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

В нескольких микрорайонах Актау продолжается комплексное благоустройство для создания комфортных и безопасных условий для жителей - устанавливаются детские игровые и спортивные площадки, обустраиваются зоны воркаута, расширяются автопарковки, проводится озеленение и установка малых архитектурных форм.

Так, в микрорайонах 4А, 5, 12, 13, 32 и 32Б на пешеходных зонах установлены беседки и урны, а во дворах оборудованы новые детские игровые и спортивные площадки. По запросам автовладельцев расширили территории парковок. Также ведется строительство воркаут-зон и организованы работы по посадке зеленых насаждений.

В 4 микрорайоне в сквере имени Захарова устанавливают детскую игровую и воркаут-площадку. Однако некоторые жители нижней зоны города восприняли перемены в штыки – по их мнению, сквер нуждается в высадке зеленых насаждений и последующем за ними уходе, а не площадках. Они опасаются, что сквер постигнет участь парка «Акбота», который уже давно не является рекреационной зоной, превратившись в зону опасных аттракционов и игр.

«В рамках программы «Бюджет народного участия» проводится благоустройство территорий в 17, 26 (в районе Центральной мечети), 28 и 32Б микрорайонах. Все работы по благоустройству будут завершены, а объекты сданы в эксплуатацию до конца ноября», - сообщил Жантилек Асхатов, главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

7
7
0
