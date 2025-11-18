В Актау продолжают благоустраивать микрорайоны - не все жители довольны

В акимате города рассказали о работе по благоустройству жилых массивов областного центра. Не все перемены жители восприняли положительно, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

В нескольких микрорайонах Актау продолжается комплексное благоустройство для создания комфортных и безопасных условий для жителей - устанавливаются детские игровые и спортивные площадки, обустраиваются зоны воркаута, расширяются автопарковки, проводится озеленение и установка малых архитектурных форм.

Так, в микрорайонах 4А, 5, 12, 13, 32 и 32Б на пешеходных зонах установлены беседки и урны, а во дворах оборудованы новые детские игровые и спортивные площадки. По запросам автовладельцев расширили территории парковок. Также ведется строительство воркаут-зон и организованы работы по посадке зеленых насаждений.

В 4 микрорайоне в сквере имени Захарова устанавливают детскую игровую и воркаут-площадку. Однако некоторые жители нижней зоны города восприняли перемены в штыки – по их мнению, сквер нуждается в высадке зеленых насаждений и последующем за ними уходе, а не площадках. Они опасаются, что сквер постигнет участь парка «Акбота», который уже давно не является рекреационной зоной, превратившись в зону опасных аттракционов и игр.