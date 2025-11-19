В двух микрорайонах Актау высадили 100 деревьев

Осенний сезон посадки деревьев в Актау продолжается: дополнительно в городе высажено 100 саженцев клёна, платана и акации. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Фото пресс-службы ведомства

По данным аикмата, в Актау в рамках осеннего сезона посадки деревьев прошла очередная экологическая акция.

В городе проведены очередные работы по высадке зелёных насаждений – для улучшения экологической ситуации высажено еще 100 деревьев. Саженцы клёна, платана и акации высотой 4-4,5 метра высажены в 12 и 19А микрорайонах, - сообщили в акимате.

В проведении работ были задействованы около 130 сотрудников подрядной организации и восемь единиц специализированной техники.

Экологическая акция по осенней посадке деревьев будет поэтапно продолжено на территории города. В ближайшее время запланировано проведение озеленительных работ и в других микрорайонах Актау, - заявили в пресс-службе акимата города.

Напомним, ранее в 1 микрорайоне по просьбе жителей были высажены 50 саженцев акации. Затем заместители акима Актау, председатель Общественного совета, депутаты городского маслихата, руководители отделов, а также представители государственных и подрядных организаций на территории 12 микрорайона высадили 100 саженцев лиственных деревьев – ясеня, клёна, акации и других видов.