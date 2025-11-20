«Хочется плакать»: ситуация с обмелением Каспия лишает жителей Актау излюбленных мест отдыха

Со стремительным обмелением Каспия в негодность довольно быстро приходят и пирсы, расположенные вдоль береговой линии. Корреспондент Lada.kz узнала, как ситуация влияет на жизнь города, поговорив с представителем яхт-клуба.

Фото: архив Lada.kz

Пирсы всегда являлись неотъемлемой частью Каспийского моря. Помимо своей основной функции, они служили излюбленным местом рыбалки, отдыха и прогулок горожан. Сегодня многие из них разрушены, а водоем стремительно отступает.

Корреспондент издания побеседовала с капитаном причала и единственного в Актау яхт-клуба, который рассказал о том, как обмеление Каспия влияет на работу судов, какова судьба оставшихся пирсов, а также как можно повлиять на создавшуюся ситуацию.

Высказали свое мнение и жители областного центра, поделившись воспоминаниями о том, каким было лето у моря раньше.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за обмеления Каспия в регионе углубляют водозаборный канал.