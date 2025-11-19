18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.11.2025, 16:10

Сотрудники предприятий в СЭЗ «Морпорт Актау» требуют восстановить автобусную остановку

Общество 0 2 643 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились сотрудники предприятий, расположенных на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау». По словам работников, в районе была демонтирована остановка общественного транспорта, из-за чего они испытывают неудобства. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области заверили, что решат данную проблему.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Сотрудники предприятий сообщили, что на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» функционируют 25 компаний, где трудятся более трёх тысяч человек.

Рядом с субзоной Nº1 СЭЗ «Морпорт Актау» в настоящее время нет автобусных остановок. Их отсутствие затрудняет многим сотрудникам добираться на работу и домой.

По словам людей, ранее там было оборудовано место ожидания общественного транспорта, но его демонтировали.

До ноября 2024 года на данном участке действовали автобусные остановки. Однако после проведения ремонтных работ  укладки нового асфальта и расширения дороги на отрезке от остановки «Адайская автобаза» до бывшего поста ДПС в сторону Жанаозена  их демонтировали. В настоящее время остановка «Адайская автобаза» находится в 1 500 метрах от ворот субзоны №1, а остановка «ХГМЗ»  в 1 000 метрах. Таким образом, расстояние между этими двумя остановками составляет 2 500 метров. Если учитывать, что от ворот субзоны №1 до автомобильной трассы нужно пройти ещё около 350 метров, общая дистанция достигает примерно 3 000 метров, - говорят люди.

Работники предположили, что в процессе ремонта дороги подрядчики могли попросту не учесть необходимость восстановления остановок общественного транспорта.

На наши просьбы остановиться напротив ворот Субзоны Nº1 водители отказываются, ссылаясь на штрафные санкции со стороны руководства автопредприятия. Все бы ничего, ходить пешком приятно в весенне-летний период, а в осенне-зимний период затруднительно, учитывая климатические условия нашего региона, - жалуются они.

Сотрудники предприятий направили коллективное письмо в акимат региона с просьбой установить автобусную остановку напротив ворот субзоны №1 СЭЗ «Морпорт Актау».

Редакция Lada.kz обратилась в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области с вопросом о возможности оборудования места ожидания общественного транспорта на данном участке.

Обращение действительно поступило. Мы уже связались с заявителями. Завтра совместно с ними, представителями полиции и подрядчиком проедем на место, чтобы определить, где можно установить остановку, - пояснили в акимате.

 Власти заверили, что вопрос находится на контроле и будет решаться.

