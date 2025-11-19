В школах Актау вводят масочный режим – с чем это связано?

В школах Актау вводят масочный режим. В региональном управлении образования объяснили, с чем это связано, передаёт Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

Из-за роста заболеваемости гриппом в некоторых школах Актау ввели масочный режим. Учебные заведения в Жанаозене временно перевели на онлайн-обучение.

В Мангистауской области 20 524 детей болеют гриппом. В Жанаозене 8099 детей (в 23-х школах 366 классов) перешли на дистанционный формат обучения. В остальных районах и в Актау обучение ведется в традиционном формате. Во всех организациях образования ограничены массовые мероприятия. Усилены дезинфекционные работы в зданиях школ области, - сообщили в региональном управлении образования.

Отмечается, что на текущий момент в области насчитывается 216 общеобразовательных школ (159 дневных, 3 вечерних, 54 частных), количество учащихся – 193 156, в дневной школе – 175 850.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау число госпитализированных детей с ОРВИ и гриппом возросло в два раза. Медики рекомендуют родителям уделить особое внимание профилактике сезонных заболеваний, соблюдению режима изоляции при первых их признаках, а также своевременному обращению за медицинской помощью.