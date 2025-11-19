Жителям Актау бесплатно окажут юридическую помощь

Жители Актау смогут получить бесплатно квалифицированную консультацию у специалистов. Об этом сообщает департамент юстиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

Акция «Бесплатная юридическая помощь» состоится 20 ноября.

Департамент юстиции Мангистауской области совместно с адвокатами, юридическими консультантами, частными судебными исполнителями и нотариусами ответят на вопросы горожан.

Не упустите возможность прийти на акцию «Бесплатная юридическая помощь» и получить квалифицированную консультацию у специалистов, - отметили в ведомстве.

Прием граждан будет проходить с 10:00 до 12:00 часов.

Адрес: 15 микрорайон, здание № 67Б, Центр обслуживания населения.