Аким Актау встретится с жителями 15 микрорайона

Сегодня, 20 ноября, аким Актау Абилкаир Байпаков проведёт встречу с жителями 15 микрорайона, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В мероприятии примут участие председатель Общественного совета города, депутаты городского маслихата, заместители акима, а также руководители городских отделов и учреждений.
Жители смогут задать вопросы или внести свои предложения, касающиеся благоустройства микрорайона.
Встреча состоится в 17:00 часов возле дома №52 в 15 микрорайоне.
