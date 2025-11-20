Срочно нужна кровь: жителей Мангистау просят стать донорами

Фото с сайта pixabay.com

Медики попросили жителей региона о помощи.

Нужна кровь! Срочно требуются доноры всех групп крови. Просим о помощи всех, кто может откликнуться, - сообщили в центре.

Для удобства работающих жителей в эту субботу, 22 ноября, медучреждение будет принимать доноров с 08:00 до 13:00 часов.

Подробную информацию можно узнать по следующим номерам телефонов: +7 (7292) 40-32-78, +7 (708) 592-80-64 (приемная), +7 (7292) 40-32-27 (телефон доверия).

Помимо субботы сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 часов.