Онкологи приглашают жителей Мангистау пройти бесплатное обследование

Мангистауский областной онкологический центр проведет День открытых дверей. Все желающие жители смогут пройти бесплатное обследование. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе медицинской организации.

Здание онкоцентра в Актау. Фото из архива Lada.kz

Акция направлена на профилактику онкологических заболеваний среди населения региона и их предотвращение.

Для этого важно, чтобы каждый человек хотя бы раз в год проходил скрининговые обследования или участвовал в подобных мероприятиях, не откладывая заботу о своем здоровье. Все медицинские обследования в День открытых дверей проводятся бесплатно. Специалисты дают консультации без предъявления оплаты, - отметили в пресс-службе центра.

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 236 000 человек с онкологическими заболеваниями. Ежегодно онкологический диагноз ставится более чем 41 000 людям. Рост числа пациентов составляет примерно 5-6% в год.

Для получения консультации и прохождения обследований жителям достаточно прийти с документом, удостоверяющим личность.

День открытых дверей пройдет 22 ноября с 09:00 до 13:00 часов по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание №3.