В Актау на нескольких участках дорог изменена схема движения

В акимате областного центра сообщили о новшествах, призванных упорядочить движение на центральной дороге, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

На центральной дороге между 11а, 12, 13, 16 и 17 микрорайонами обновлена схема движения: установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка и увеличено количество полос для более эффективной организации транспортного потока.

Принятые меры направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности водителей и пешеходов.

«Уважаемые жители и гости Актау! Просим вас соблюдать обновлённые правила дорожного движения и быть внимательными на дороге. Следование установленным требованиям — залог вашей безопасности и безопасности других участников движения», — обратились власти к горожанам.

Напомним, что для разгрузки заторов дополнительные правоповоротные полосы строят на пяти участках автодорог Актау.