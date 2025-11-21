18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
21.11.2025, 13:12

Аким города Актау встретился с жителями 15 микрорайона

Общество 0 1 797 Ольга Максимова

Жители жилого массива в первую очередь поделились проблемами в коммунальной сфере, передает Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

Аким Актау Абилкаир Байпаков 20 ноября встретился с активными жителями 15 микрорайона. Подача питьевой воды, электроснабжение, нехватка детских игровых площадок и недостаток парковочных мест — эти и другие проблемы благоустройства были озвучены чиновникам.

«В микрорайоне ощущается нехватка технической воды, нередко происходят отключения электроэнергии. Детских игровых площадок недостаточно, во дворах остро не хватает парковочных мест. Кроме того, сложная транспортная ситуация в районе ЦОНа затрудняет передвижение жителей», — сообщили жители 15 микрорайона.

Глава города выслушал все вопросы и обращения жителей и поручил специалистам ответственных отделов принять необходимые меры. Также жителям презентовали планы по развитию инфраструктуры микрорайона и этапы работ по благоустройству, направленных на упорядочение инженерных сетей.

«В рамках модернизации электрических сетей работы сейчас проводятся на шести объектах, что позволит повысить надёжность электроснабжения. После завершения внутренних инженерных сетей будут полностью завершены работы по благоустройству и приведению инфраструктуры в порядок. По каждому обращению и предложению даны конкретные поручения, и их исполнение будет находиться на контроле акимата», — заверил собравшихся Абилкаир Байпаков.

