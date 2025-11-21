18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.11.2025, 13:03

Новый водозаборный канал в Мангистау: Сенат Парламента РК поддержал проект

Общество 0 3 424 Ольга Максимова

На заседании Палаты сенаторы рассмотрели Закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» и Закон «Об объёмах трансфертов общего характера». Сенаторы предложили направить дополнительные средства на решение региональных проблем, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе Сената, традиционно наибольший удельный вес в расходах трёхлетнего бюджета составляет социальная сфера — 33,8 трлн тенге. В 2026 году расходы республиканского бюджета запланированы в сумме 27,7 трлн тенге, доходы — 19,2 трлн тенге, дефицит — 2,5% к ВВП.

Прогноз доходов регионов сформирован с учётом норм новых Бюджетного и Налогового кодексов — увеличенных вычетов по ИПН, прогрессивной шкалы, роста акцизов, изменений по транспортному налогу и других новаций. Расходы рассчитаны с учётом инфляции и роста численности потребителей госуслуг.

В целом сенаторы поддержали проект бюджета, при этом предложили внести ряд изменений, сформированных по итогам рабочих поездок в регионы и обращений граждан.

С учётом внесённых поправок дополнительные средства будут направлены на ряд важных проектов, в том числе решение вопросов водных ресурсов: строительство водозаборного канала в Мангистауской области и реконструкция скважин Уйтайского месторождения в Жезказгане.

Финансирование также предусмотрено для развития газотранспортной системы и электроэнергетики — модернизация объектов газо- и энергоснабжения.

Бюджетом предусмотрены траты на запуск Национального центра казахских пород собак (тазы и тобет).

Кроме того, сенаторы поддержали увеличение финансирования инженерной инфраструктуры в регионах, включая объекты ЖКХ и коммунальные сети, а также уточнили распределение средств между государственными органами.

С учётом предложенных поправок проект трёхлетнего республиканского бюджета возвращён в Мажилис.

10
19
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Сейчас проще трубы пробросить нежели копать канал.
21.11.2025, 16:43
дорожник
дорожник
Сейчас проще трубы пробросить нежели копать канал.
21.11.2025, 16:43
kotkaz
kotkaz
а поподробнее про канал можете сообщить?
21.11.2025, 10:34
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь