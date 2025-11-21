Новый водозаборный канал в Мангистау: Сенат Парламента РК поддержал проект

На заседании Палаты сенаторы рассмотрели Закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» и Закон «Об объёмах трансфертов общего характера». Сенаторы предложили направить дополнительные средства на решение региональных проблем, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе Сената, традиционно наибольший удельный вес в расходах трёхлетнего бюджета составляет социальная сфера — 33,8 трлн тенге. В 2026 году расходы республиканского бюджета запланированы в сумме 27,7 трлн тенге, доходы — 19,2 трлн тенге, дефицит — 2,5% к ВВП.

Прогноз доходов регионов сформирован с учётом норм новых Бюджетного и Налогового кодексов — увеличенных вычетов по ИПН, прогрессивной шкалы, роста акцизов, изменений по транспортному налогу и других новаций. Расходы рассчитаны с учётом инфляции и роста численности потребителей госуслуг.

В целом сенаторы поддержали проект бюджета, при этом предложили внести ряд изменений, сформированных по итогам рабочих поездок в регионы и обращений граждан.

С учётом внесённых поправок дополнительные средства будут направлены на ряд важных проектов, в том числе решение вопросов водных ресурсов: строительство водозаборного канала в Мангистауской области и реконструкция скважин Уйтайского месторождения в Жезказгане.

Финансирование также предусмотрено для развития газотранспортной системы и электроэнергетики — модернизация объектов газо- и энергоснабжения.

Бюджетом предусмотрены траты на запуск Национального центра казахских пород собак (тазы и тобет).

Кроме того, сенаторы поддержали увеличение финансирования инженерной инфраструктуры в регионах, включая объекты ЖКХ и коммунальные сети, а также уточнили распределение средств между государственными органами.

С учётом предложенных поправок проект трёхлетнего республиканского бюджета возвращён в Мажилис.