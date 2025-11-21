Бесплатные спортивные занятия для детей недоступны в Актау

Жители Актау жалуются, что не могут записать детей на бесплатные спортивные секции. Финансирование было приостановлено ещё в 2023 году — с тех пор так и не возобновлено, передает Lada.kz со ссылкой на КТК .

Иллюстративное фото: Freepik

Некоторые ждут ваучер уже три года.

«У нас ребёнок с нарушениями развития. Сначала ходили на ArtSport, потом перешли на DamuBala. Уже три года нам обещают: то в начале года, то в конце года. Насколько знаю, деньги переводят в какие-то клубы, вроде как выборочно. И в итоге куда тратят эти деньги?!», — говорит Берик Кариев.

Родители обратились в управление спорта за ответами на свои вопросы.

Ранее дети могли бесплатно посещать частные спортивные секции. Однако позже программа обросла скандалами: выяснилось, что выделенные на спорт средства использовались неэффективно. Некоторые предприниматели даже фиктивно вносили в списки детей и таким образом получали прибыль.

Всего бизнесмены Мангистау должны вернуть около 50 миллионов тенге. Судебные процессы по этим делам продолжаются уже год, из-за чего выдачу ваучеров приостановили. Однако чиновники обещают возобновить финансирование в ближайшее время.