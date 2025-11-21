Актау готовится к Новому году: власти потратят 80 миллионов тенге

В администрации рассказали, как оформят город к Новому году. На праздничное преображение областного центра предусмотрено 80 миллионов тенге, передает Lada.kz .

Архивное фото: Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, в 2025 году чиновники заключили договор с ТОО «New Level», которое выполняет работы по декоративному оформлению областного центра к каждому государственному празднику.

В соответствии с договором, подрядная организация с начала года в преддверии каждого государственного праздника проводит работы по установке баннеров на центральных уличных билбордах, перетяжек, изготовлению корзин с тематическими флагами, а также установке малых архитектурных форм (МАФ), — сообщили в администрации.

ТОО «New Level» займётся и оформлением города к Новому году. Ожидается установка ранее приобретённых двух искусственных елей высотой 20 метров, которые украсят гирляндами и шарами. Также главные символы праздника пройдут реконструкцию. Ели традиционно будут расположены у амфитеатра в 15А микрорайоне и у музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.

Вокруг установленных елей проведут работы по установке малых архитектурных форм (МАФ) на новогоднюю тематику, ими же оборудуют фотозоны. Также планируется украсить улицы, деревья, клумбы и кустарники новыми гирляндами, — заявили в акимате.

Мероприятия по праздничному оформлению Актау пройдут с 17 по 24 декабря. Демонтаж украшений запланирован на 15 января 2026 года.

Стоит отметить, что большинство новогодних украшений, которые будут использоваться в этом году, приобретены заново, так как старые нуждались в обновлении. В целом расходы на новогодние украшения составят порядка 80 000 000 тенге, — заключили в акимате.

Напомним, в 2024 году на новогодний декор власти потратили 98 403 854 тенге. На эти средства были приобретены две новые 20-метровые ели, ряд малых архитектурных форм (МАФ), светодиодная подсветка, гирлянды, а также проведена реставрация старых МАФ. В сумму вошли доставка и установка праздничных атрибутов.

Для справки

ТОО «New Level» – компания из Астаны. На рынке более 10 лет. Представляет собой собственность предприятий без государственного и иностранного участия.

Основной ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности) – деятельность по благоустройству территорий. Вторичный ОКЭД – прочие виды печатного производства.