Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.11.2025, 14:57

Актау готовится к Новому году: власти потратят 80 миллионов тенге

Общество 0 2 350 Алия Шарипова

В администрации рассказали, как оформят город к Новому году. На праздничное преображение областного центра предусмотрено 80 миллионов тенге, передает Lada.kz.

Архивное фото: Lada.kz
Архивное фото: Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, в 2025 году чиновники заключили договор с ТОО «New Level», которое выполняет работы по декоративному оформлению областного центра к каждому государственному празднику.

В соответствии с договором, подрядная организация с начала года в преддверии каждого государственного праздника проводит работы по установке баннеров на центральных уличных билбордах, перетяжек, изготовлению корзин с тематическими флагами, а также установке малых архитектурных форм (МАФ), — сообщили в администрации.

ТОО «New Level» займётся и оформлением города к Новому году. Ожидается установка ранее приобретённых двух искусственных елей высотой 20 метров, которые украсят гирляндами и шарами. Также главные символы праздника пройдут реконструкцию. Ели традиционно будут расположены у амфитеатра в 15А микрорайоне и у музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.

Вокруг установленных елей проведут работы по установке малых архитектурных форм (МАФ) на новогоднюю тематику, ими же оборудуют фотозоны. Также планируется украсить улицы, деревья, клумбы и кустарники новыми гирляндами, — заявили в акимате.

Мероприятия по праздничному оформлению Актау пройдут с 17 по 24 декабря. Демонтаж украшений запланирован на 15 января 2026 года.

Стоит отметить, что большинство новогодних украшений, которые будут использоваться в этом году, приобретены заново, так как старые нуждались в обновлении. В целом расходы на новогодние украшения составят порядка 80 000 000 тенге, — заключили в акимате.

Напомним, в 2024 году на новогодний декор власти потратили  98 403 854 тенге. На эти средства были приобретены две новые 20-метровые ели, ряд малых архитектурных форм (МАФ), светодиодная подсветка, гирлянды, а также проведена реставрация старых МАФ. В сумму вошли доставка и установка праздничных атрибутов.

Для справки

ТОО «New Level» – компания из Астаны. На рынке более 10 лет. Представляет собой собственность предприятий без государственного и иностранного участия.

Основной ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности) – деятельность по благоустройству территорий. Вторичный ОКЭД – прочие виды печатного производства.

Комментарии

2 комментарий(ев)
57250
57250
Почему ни когда нет елки в нижней зоне города у городского акимата??????????
21.11.2025, 10:49
ЁмоЁ
ЁмоЁ
да поставьте одну маленькую ёлку в аэропорту, в конце взлётки...
21.11.2025, 10:44
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь