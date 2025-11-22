Жители требуют убрать бардак после завершения дорожных работ в Актау

После ремонта дороги между 4-м микрорайоном и сквером Шевченко, по словам местных жителей, остались мусор, плитка, кучи земли и оградительная лента. Что на это ответили чиновники, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 4 микрорайона

По словам жителей, после завершения замены бордюров и дорожного покрытия, уже около двух недель назад, подрядчики оставили участок в беспорядке: валяются ленты и плитка, вдоль бордюров лежат кучи земли, разбросан щебень.

«Почему сразу нельзя довести до ума, а не ждать, пока люди начнут жаловаться?» — возмущаются жители 4-го микрорайона.

В городском акимате сообщили, что работы на данном участке ещё не завершены. В ближайшие дни планируется установить дорожные знаки, нанести разметку, восстановить недостающую плитку и полностью очистить территорию.

Также подрядной организации уже было сделано замечание за несоблюдение чистоты на этом участке.

