Как оформить школьный тариф на автобус без покупки карты в Актау

Родителям напомнили, что школьный тариф можно оформить онлайн через сайт, сообщает Lada.kz .

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

В городском акимате сообщили, что для оформления школьного тарифа «Виртуальный ученик» не требуется приобретать физическую карту за 500 тенге. Достаточно зарегистрировать данные ребёнка через сайт jenil.avtobys.kz.

Процесс оформления простой: сначала необходимо скачать приложение на телефон ребёнка и зарегистрировать его номер. Затем через сайт нужно заполнить заявку на школьный тариф, указав данные ученика и прикрепив необходимые документы. Справку из школы можно получить прямо через приложение eGov Mobile.

Чтобы упростить процесс, в городском акимате подготовили видеоролик, где пошагово показано, как оформить тариф «Виртуальный ученик».

