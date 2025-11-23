Один компьютер на весь город: жанаозенцы ночуют у ЦОНа ради экзамена

Жители Жанаозена пожаловались на ситуацию в Специализированном ЦОНе, где принимают экзамен по теории вождения. По их словам, на весь город работает всего один компьютер, на котором можно пройти тестирование. По этой причине людям приходится собираться в очереди с раннего утра и даже составлять списки ночью, передает Lada.kz .

Фото с сайта gov.kz

В редакцию обратился житель города, который пришел с сыном сдавать экзамен по вождению после обеда, но получил отказ. Ему сказали, что для того, чтобы попасть в список ожидающих пройти тестирование, необходимо вставать в очередь с ночи.

Как так? Это же не посёлок, а город с населением больше 100 тысяч! Один компьютер на всех – это просто несерьёзно. Люди ночами дежурят, чтобы попасть в список, а кто приходит днём, уже не имеет шансов, - возмущаются жители.

Жанаозенцы просят разъяснить, насколько такое положение дел соответствует норме, и почему нельзя обеспечить хотя бы электронное бронирование времени, чтобы избежать скопления людей и многочасового ожидания.

В пресс-службе регионального филиала «Правительства для граждан» сообщили, что в секторе действительно действует только один рабочий компьютер. По данным ведомства, с 24 сентября 2025 года произошёл технический сбой – вышел из строя датчик микронаушника, что нарушило работу оборудования. Из-за этого второй компьютер временно не используется.

Сейчас специалисты Службы информационной безопасности проводят проверку и выполняют технические мероприятия для устранения неисправности, - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе заверили, что вопрос находится под постоянным контролем и работы по восстановлению нормальной работы сектора продолжаются

При этом в учреждении подчеркнули, что обслуживание в порядке живой очереди либо по каким-либо спискам не производится. Прием услугополучателей осуществляется исключительно по предварительному бронированию очереди. Данный порядок соблюдается для обеспечения прозрачности, безопасности и равного доступа заявителей.

