24.11.2025, 09:38

В Актау установили еще один бокс для сбора одежды нуждающимся

Общество 0 1 425 Лиана Рязанцева

Специальный контейнер для сбора одежды нуждающимся установили в 17 микрорайоне. Об этом сообщил руководитель общественного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетов, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Имангазы Досмухамбетов рассказал, что в Актау установили еще один специальный бокс для сбора одежды, его оборудовали в районе жилого комплекса «Green Plaza» в 17 микрорайоне.

Мы выражаем огромную благодарность ОСИ ЖК «Green Plaza» за содействие в установке контейнера. Привозите одежду (детскую, женскую, мужскую), обувь, будем рады принять, - сказал Имангазы Досмухамбетов.

Глава фонда настоятельно просит жителей города не выбрасывать в бокс мусор и грязную одежду.

При сортировке вещей нам приходится утилизировать очень многое, потому что люди нередко выбрасывают в бокс одежду, уже непригодную к использованию. Мы не можем передавать такие вещи нуждающимся  они ведь тоже люди, и мы стараемся отдавать им пусть и не новую, но действительно хорошую одежду, - отметил Имангазы Досмухамбетов.

Собранную помощь организация отдает нуждающимся семьям, которых в Актау немало.

Также Имангазы Досмухамбетов обращается к неравнодушным горожанам, которые готовы помочь в приобретении необходимых строительных материалов для установки дополнительных контейнеров в различных микрорайонах города.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (702) 821-06-50.

Напомним, ящики по сбору вещей появились в областном центре еще в декабре 2024 года. Первые контейнеры установили перед офисом фонда в 32В микрорайоне, около дома №12.

Позже боксы оборудовали еще в двух точках 14 микрорайона: возле бизнес-центра «Звезда Актау» и торгово-развлекательного центра «Астана».

9
0
0
Комментарии

3 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Какой позор, страна добывающая всю таблицу Менделеева, стоит на коленях с протянутой рукой.
24.11.2025, 09:11
Akosha
Akosha
я предпочитаю помогать "Шансу" ... как говорится "тем больше я узнаю людей..."
24.11.2025, 05:49
fox1167
fox1167
"При сортировке вещей нам приходится утилизировать очень многое, потому что люди нередко выбрасывают в бокс одежду, уже непригодную к использованию."-----Ну а зачем утилизировать? Наводите контакты с собачим приютом "Шанс" и отдавайте ненужные вещи им! Собачки тоже будут рады тёплой подстилке!
24.11.2025, 04:52
