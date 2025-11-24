Акимы сел Тупкараганского района встретятся с населением

Акимы сел Сайын Шапагатов, Таучик, Кызылозен, Баутино и глава Тупкараганского района проведут встречи с населением, передает Lada.kz .

Фото из архива ЦОК Мангистауской области

Встречи с жителями населенных пунктов пройдут 24 и 25 ноября.

Сельчане смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы напрямую от акимов сел Сайын Шапагатов, Таучик, Кызылозен и Баутино, а также от самого главы Тупкараганского района.

Сегодня, 24 ноября, состоятся встречи с акимами сел Сайын Шапагатов и Таучик.

В 10:00 часов аким Тупкараганского района Ержан Кумискалиев и глава села Сайын Шапагатов Жанибек Асанов проведут встречу в Доме культуры.

В 15:00 часов в Доме культуры встретятся с жителями Ержан Кумискалиев и аким села Таучик Нуржан Бактыбаев.

Завтра, 25 ноября, обращения от населения примут акимы сел Кызылозен и Баутино.

В 10:00 часов на вопросы сельчан ответят Ержан Кумискалиев и аким села Кызылозен Талант Кузенбайулы. Мероприятие состоится в Доме культуры.

В 15:00 пройдёт встреча акима Тупкараганского района Ержана Кумискалиева и акима села Баутино Еркебулана Жеткизгенова с населением в школе-гимназии имени Ж. Мынбаева.

