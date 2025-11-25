В Актау планируют построить новый морской порт

В рамках поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала в Мангистауской области планируется строительство нового морского порта, передает Lada.kz.
Стратегическим партнёром выступает китайская группа компаний «Чжонъюн Интернешнл». Об этом на заседании правительства доложил аким региона Нурдаулет Килыбай.
По его словам, стоимость инвестиционного проекта составляет $300 млн. Инвестор уже зарегистрировал компанию в регионе и готовит документы для подписания инвестиционного соглашения.
«Проект будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора «Китай – Казахстан – Актау – Баку – Поти – Европа». Его реализация позволит сократить сроки доставки грузов на 7–15 дней, снизить транспортные затраты на 18–25%, а также создать новые рабочие места», — сказал Нурдаулет Килыбай.
Также министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о работе над возведением новых хабов для увеличения товарооборота.
В частности, ведётся работа по развитию Каспийского узла, где в портах Актау и Курык возводятся контейнерный хаб и многофункциональный терминал «Саржа».
