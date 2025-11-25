В Актау планируют построить новый морской порт

В рамках поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала в Мангистауской области планируется строительство нового морского порта, передает Lada.kz .

Порт Актау. Фото: Минтранспорта РК

Стратегическим партнёром выступает китайская группа компаний «Чжонъюн Интернешнл». Об этом на заседании правительства доложил аким региона Нурдаулет Килыбай.

По его словам, стоимость инвестиционного проекта составляет $300 млн. Инвестор уже зарегистрировал компанию в регионе и готовит документы для подписания инвестиционного соглашения.

«Проект будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора «Китай – Казахстан – Актау – Баку – Поти – Европа». Его реализация позволит сократить сроки доставки грузов на 7–15 дней, снизить транспортные затраты на 18–25%, а также создать новые рабочие места», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Также министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о работе над возведением новых хабов для увеличения товарооборота.

В частности, ведётся работа по развитию Каспийского узла, где в портах Актау и Курык возводятся контейнерный хаб и многофункциональный терминал «Саржа».