В Мангистау введены ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом

В связи с ростом сезонных заболеваний в Мангистауской области главный государственный санитарный врач региона Мухтар Сербаев вынес постановление «О введении ограничительных мер по ОРВИ и гриппу». Документ подписан 11 ноября текущего года, сообщает Lada.kz .

В Мангистауской области на 45-й неделе 2025 года (с 6 по 12 ноября) зарегистрировано 15 932 случая заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, что в 2,1 раза выше по сравнению с 44-й неделей (с 30 октября по 5 ноября), когда было зарегистрировано 7 618 случаев.

В целях обеспечения организации «и проведения профилактических мероприятий постановляю:

Управлению здравоохранения Мангистауской области (Б. Избасаров):

- обеспечить наличие запаса противогриппозных препаратов и средств в количестве, достаточном минимум для 10 пациентов, в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь;

- организовать и оборудовать фильтры с соответствующими показателями на территории и при входе в здание;

- ограничить время пребывания посетителей в поликлинике, выделить дополнительные кабинеты для приёма пациентов;

- установить дополнительные телефоны, выделить автотранспорт для консультирования и госпитализации пациентов с подозрением на грипп и больных ОРВИ тяжёлой и средней тяжести;

- создать условия для обслуживания вызовов на дом (дополнительный автотранспорт, обеспечение горюче-смазочными материалами, организация сменной работы регистратуры, выдача листков временной нетрудоспособности на календарные семь дней);

- обеспечить первоочередное обслуживание беременных женщин и детей до года, имеющих признаки ОРВИ, гриппа и их осложнений (пневмоний), путём ежедневных патронажных посещений на дому и своевременной госпитализации;

- в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом продлить время работы медицинских организаций согласно их внутренним актам — с 8:00 до 20:00, а по субботам и воскресеньям — с 9:00 до 18:00;

- обеспечить сотрудников одноразовыми медицинскими масками с расчётом их замены каждые три часа и своевременной утилизацией использованных средств личной гигиены;

- использовать современные устройства, обеспечивающие обеззараживание воздуха при присутствии людей;

- оснастить санитарные узлы дозаторами с жидким мылом, электрическими сушилками или одноразовыми бумажными полотенцами, а также мусорными контейнерами с педалью для сбора использованных масок и салфеток;

- обеспечить температурный режим в помещениях медицинских организаций не ниже +18 ºС.

- Актауским городским поликлиникам №1 и №2 обеспечить своевременный отбор материала у пациентов с подозрением на грипп (не позднее 72 часов от начала заболевания), временное хранение образцов с соблюдением требований «холодовой цепи» и транспортировку их в вирусологические лаборатории;

- разместить на местах пребывания пациентов наглядную информацию о профилактике ОРВИ и гриппа (стенды, буклеты, памятки, плакаты, видеоматериалы);

- проводить среди населения информационно-разъяснительную работу о мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ, доводя до родителей необходимость ограничения посещения детьми организованных коллективов при появлении симптомов ОРВИ и гриппа, обязательного вызова врача на дом и строгого соблюдения рекомендаций специалиста;

- усилить оказание медицинской помощи на дому за счёт дополнительных мобильных бригад.

- Обеспечить проведение в медицинских организациях (стационарах, организациях и отделениях родовспоможения) следующих санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий:

- обеспечить наличие запаса противогриппозных препаратов и средств в стационарах в количестве, достаточном минимум для 35 пациентов;

- в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом перепрофилировать койки в соматических отделениях под инфекционные;

- закупить препараты для лечения пациентов с ОРВИ, гриппом и их осложнениями (пневмониями), а также запасы дезинфицирующих средств в соответствии с перечнем дезинфекционных препаратов;

- обеспечить своевременный (не позднее 72 часов от начала заболевания) отбор материала у пациентов с предполагаемым подозрением на грипп и респираторные вирусные инфекции в Мангистаускей областной многопрофильной больнице и Мангистаускей областной многопрофильной детской больнице в инфекционных отделениях, временное хранение образцов с соблюдением требований «холодовой цепи» и их транспортировку в вирусологические лаборатории;

- обеспечить персонал, оказывающий медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и гриппа, средствами индивидуальной защиты (одноразовыми медицинскими масками, халатами, перчатками);

- обеспечить наличие одноразовых масок с расчётом их замены каждые три часа, не допускать их повторного использования;

- ввести масочный режим для медицинского персонала в стационарных отделениях и ограничить количество посетителей при проведении ограничительных мероприятий;

- обеспечить температурный режим в помещениях медицинских организаций не ниже +18 ºС, а в помещениях родового блока — не ниже +22 ºС;

- проветривать палаты не менее трёх раз в день через оконные проёмы;

- использовать устройства для обеззараживания воздуха;

- организовать выявление среди пациентов и персонала стационара лиц с признаками ОРВИ и гриппа;

- изолировать пациентов с предполагаемым подозрением на ОРВИ и грипп в отдельные помещения или блоки (палаты, боксы, отделения, секции);

- вести учёт и регистрацию случаев внутрибольничной заболеваемости гриппом, проводить расследование причин вспышек и принимать меры по их локализации;

- обеспечить ежедневное предоставление данных о заполняемости коечного фонда в инфекционных стационарах (взрослое и детское отделения) в территориальные управления до 16:00.

Управлению образования Мангистауской области (А. Кумбаев):

- проводить ежедневный мониторинг посещаемости детей, подростков и сотрудников с установлением причин отсутствия и информировать медицинские организации и территориальные подразделения о случаях заболевания;

- организовать и проводить перед каждой сменой «утренний фильтр» с соблюдением групповой изоляции в объектах воспитания и обучения детей и подростков, не допуская к занятиям учащихся и сотрудников с признаками острых респираторных заболеваний;

- в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центрах адаптации несовершеннолетних, интернатах, пансионатах, приютах организовать ежедневный фильтр перед началом занятий каждой смены с проведением бесконтактной термометрии при входе в здание, обработкой рук антисептиком, дезинфекцией подошв обуви и сменой обуви, обеспечив ношение масок учащимися во время перемен; организовать работу санитарных постов на каждом этаже или в каждом классе для своевременного выявления детей с подозрением на ОРВИ и грипп;

- обеспечить своевременное отстранение от занятий (работы) детей (сотрудников), у которых при утреннем фильтре выявлены признаки ОРВИ и гриппа, направив их в медицинский пункт или отправив домой для вызова участкового врача;

- обеспечить перевод заболевших детей в изолятор на срок до одного дня до прихода родителей, обеспечив соответствующий уход;

- оснастить медицинский пункт и изолятор необходимым медицинским оборудованием и лекарственными средствами (термометры, шпатели, маски, противогриппозные препараты);

- обеспечить температурный режим в помещениях от +18 ºС до +22 ºС;

- обеспечить наличие мыла в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, а также плакатов с правилами мытья рук в санитарных узлах для учащихся и сотрудников;

- еженедельно проводить инструктаж среди сотрудников о необходимости соблюдения правил личной и производственной гигиены и контроле за их неукоснительным выполнением;

- проводить среди школьников тематические диктанты по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа;

- в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом обеспечить запрет на проведение массовых и развлекательных мероприятий;

- при групповом заболевании ОРВИ в одном классе от 20% до 30% учащихся в течение одного инкубационного периода — временно приостановить учебный процесс в данном классе (группе), установить медицинское наблюдение за контактными лицами сроком до семи дней, прекратить кабинетную систему обучения, не допускать приёма новых детей в группу (класс) в течение инкубационного периода после выявления последнего больного;

- при общем количестве заболевших ОРВИ 30% и более в течение одного инкубационного периода — обеспечить перевод обучающихся на онлайн-обучение;

- обеспечить предоставление информации о количестве классов и учащихся, переведённых на онлайн-режим, дважды в день (в 09:00 и 16:00) в местные городские/районные управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Руководителям территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области:

- вести учёт случаев ОРВИ, гриппа и их осложнений (пневмонии), а также связанных с ними случаев смерти;

- информировать местные исполнительные органы о заболеваемости ОРВИ, гриппом и их осложнениями, смертности, активности циркулирующих вирусов в регионе, а также о необходимых мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ;

- проводить среди населения информационно-разъяснительную работу о мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ, доводя до сведения родителей необходимость ограничения посещения детьми организованных коллективов при появлении симптомов ОРВИ и гриппа, обязательного вызова врача на дом и строгого соблюдения рекомендаций специалиста;

- обеспечить своевременное внесение информации о заболеваемости ОРВИ, гриппом и их осложнениями, а также смертности в программу ilisari.kz;

- обеспечить предоставление в департамент информации о количестве классов и учащихся, переведённых на онлайн-режим, дважды в день (в 09:00 и 16:00).

Филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Мангистауской области (В. Набиев):

- проводить лабораторные исследования биоматериала, взятого у пациентов с ОРВИ, гриппом и их осложнениями (пневмониями), включая определение циркулирующих штаммов вирусов;

- обеспечить наличие достаточного запаса диагностических реагентов для своевременного выявления возбудителей вируса гриппа;

- проводить лабораторные исследования на грипп в соответствии с постановлением № 6 и.о. Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 августа 2025 года «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-эпидемиологических мероприятий в эпидемический сезон 2025–2026 годов по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- ежедневно направлять в департамент информацию о результатах исследований с положительными выявлениями вируса гриппа.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей городов Актау, Жанаозен и районов», — говорится в документе.