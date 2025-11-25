В Актау перекроют автодорогу между двумя микрорайонами

Для проведения среднего ремонта дорога между 2 и 6 микрорайонами будет перекрыта на несколько часов, передает Lada.kz.
Автомобильная дорога между 6 и 2 микрорайонами Актау будет временно закрыта в связи с проведением среднего ремонта. Об этом сообщает городской акимат.
«Работы будут проводиться 25 ноября с 14:00 до 18:30. Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам», - говорится в распространённом сообщении.
