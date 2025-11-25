В Актау перекроют автодорогу между двумя микрорайонами

Для проведения среднего ремонта дорога между 2 и 6 микрорайонами будет перекрыта на несколько часов, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото автора

Автомобильная дорога между 6 и 2 микрорайонами Актау будет временно закрыта в связи с проведением среднего ремонта. Об этом сообщает городской акимат.