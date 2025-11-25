Расследование падения Embraer 190 в Актау продолжается

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров 25 ноября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал ход расследования крушения самолёта в Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото из архива Lada.kz

Самолет компании Azerbaijan Airlines рухнул рядом с Актау 25 декабря 2024 года.

«Данное расследование на сегодняшний день продолжается. Первые предварительные итоги после трёх месяцев были представлены в полном объёме соответствующей комиссии. Сейчас проводится более глубокое расследование», - сказал Калиакпаров.

По его словам, проводятся достаточно сложные экспертизы.

«Это сложная работа. По окончании, как и предыдущий отчёт, она будет полностью представлена СМИ. По срокам мы сейчас не можем сказать. Это вопрос достаточно серьёзный, поэтому я сейчас гарантировать сроки не могу, но по итогам этого года мы предоставим», - пообещал он.

Напомним, на борту упавшего самолета находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провёл брифинг, на котором рассказал, что в результате катастрофы всего скончались 38 человек, 29 выжили.