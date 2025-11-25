В Актау увеличат количество поездов и авиарейсов

На праздники на популярные направления в Казахстане увеличат количество авиарейсов и поездов. Об этом заявил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews .

Аэропорт Актау. Фото автора

Как сообщил Максат Калиакпаров в ходе брифинга в правительстве, в праздничные дни в Казахстане увеличат количество авиарейсов и поездов, чтобы справиться с высоким спросом.

Планируется дополнительно задействовать самолёты по основным направлениям: Алматы, Шымкент и Актау - как с увеличенным количеством пассажирских мест, так и за счёт дополнительных рейсов.

Аналогично в железнодорожном сообщении добавят новые поезда и дополнительные вагоны, чтобы увеличить количество мест для пассажиров.

При этом цены на билеты от этого не вырастут, пообещал чиновник.