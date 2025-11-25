В Актау увеличат количество поездов и авиарейсов

На праздники на популярные направления в Казахстане увеличат количество авиарейсов и поездов. Об этом заявил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.
Как сообщил Максат Калиакпаров в ходе брифинга в правительстве, в праздничные дни в Казахстане увеличат количество авиарейсов и поездов, чтобы справиться с высоким спросом.
Планируется дополнительно задействовать самолёты по основным направлениям: Алматы, Шымкент и Актау - как с увеличенным количеством пассажирских мест, так и за счёт дополнительных рейсов.
Аналогично в железнодорожном сообщении добавят новые поезда и дополнительные вагоны, чтобы увеличить количество мест для пассажиров.
При этом цены на билеты от этого не вырастут, пообещал чиновник.
«В целом удорожание билетов не предвидится. Более 50 процентов пассажиров заранее планируют маршруты и выкупают билеты — как вы знаете, заранее они дешевле. Ценовой предел будет действующим. На предстоящие праздники и в следующем году плана по увеличению стоимости билетов нет», - отметил вице-министр.
