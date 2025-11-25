Жители заявили о помехах в работе ОСИ - жилинспекция Актау обещает обратиться в суд

В социальных сетях жители 28а микрорайона выложили видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором утверждали, что глава жилинспекции Актау и его заместитель препятствуют председателю ОСИ выполнению своих обязанностей. В городском акимате обвинения опровергли и пообещали обратиться в суд, передает Lada.kz .

Акимат Актау. Фото: Google-карты

Авторы видеообращения заявили, что в 28А микрорайоне решением большинства жителей избрали Гульдану Кетибаеву председателем их ОСИ, а жилинспекция в лице его руководителя чинит помехи. Поэтому они потребовали снять чиновников с должностей.

«Однако в настоящее время руководитель городского отдела жилищной инспекции Нурадин Кучербаев и его зам. Сайлаубек Бисенгалиев создают препятствия работе вновь избранного председателя, не дают возможности выполнять свои обязанности и фактически игнорируют законный выбор жителей. В связи с этим мы, жители 28А микрорайона, требуем освободить Нурадина Кучербаева и Сайлаубека Бисенгалиева от занимаемых должностей и провести проверку их деятельности. Просим принять меры и обеспечить условия для полноценной деятельности законного избранного председателя ОСИ Гульданы Кетибаевой», - говорится в распространённом сообщении.

Заявление жителей жилого массива прокомментировали в акимате. Как разъяснили в городском отделе жилищной инспекции, в 11-ти многоквартирных домах 28А микрорайона города Актау были созданы два ОСИ:

ОСИ «Рин и Инна 28А/1» (для домов №№ 1, 2, 3, 4, 5), зарегистрировано в департаменте юстиции Мангистауской области 16 июня 2023 года;

ОСИ «Акжол 28А/2» (для домов №№ 6, 7, 8, 9, 10, 14), зарегистрировано в департаменте юстиции Мангистауской области 09 июня 2023 года.

Однако ОСИ «Акжол 28А/2» прекратило свою деятельность на основании протокола согласия жильцов от 26 ноября 2024 года.

В октябре–ноябре 2025 года по результатам голосования жителей большинством голосов председателем ОСИ «Рин и Инна 28А/1» была избрана Кетибаева Г.Е. После избрания она приняла в управление бесхозные дома № 9 и № 14 микрорайона 28А, а 17 ноября 2025 года - дом № 6 на основании протокола согласия жильцов.

Согласно пункту 51-4 Закона РК «О жилищных отношениях», субъекты управления объектом кондоминиума могут оказывать услуги по управлению объектом кондоминиума только при наличии работников, имеющих документ о признании профессиональной квалификации и профессиональными стандартами в сфере управления кондоминиумом. Однако по состоянию на 19 ноября 2025 года председатель ОСИ «Рин и Инна 28А/1» не имела документа, подтверждающего профессиональную квалификацию, необходимую для управления дополнительными домами, заявили в жилинспекции.

В соответствии с правилами жилищной инспекции Актау был объявлен конкурс на назначение временной управляющей компании для обслуживания общего имущества домов №№ 6, 7, 8 и 10.