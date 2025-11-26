Аким города Актау встретится с жителями 14 микрорайона

Сегодня, 26 ноября, аким города Актау Абилкаир Байпаков проведёт встречу с жителями 14-го микрорайона, передает Lada.kz по информации пресс-службы акимата.
Во встрече примут участие председатель Общественного совета города, депутаты городского маслихата, заместители акима, а также руководители городских отделов и учреждений.
Если у вас есть вопросы или предложения, касающиеся вашего микрорайона, не оставайтесь в стороне.
Встреча состоится 26 ноября в 17:00 возле дома № 25 в 14‑м микрорайоне.
Напомним, ранее глава города встречался с жителями 15-го микрорайона.
