В роддоме Актау родилась тройня: мама и малыши чувствуют себя хорошо

В роддоме 26-го микрорайона Мангистауской области врачи успешно провели сложную экстренную операцию, в результате которой на свет появилась тройня, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Пациентка находилась на сроке 34 недели беременности с диагнозом «дихориальная триамниотическая тройня». Ситуация осложнялась рубцом на матке после предыдущего кесарева сечения и ожирением I степени, что повышало операционные и анестезиологические риски. Врачи приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве.

Операция прошла успешно. На свет появились мальчик весом 2 360 граммов и две девочки - 2 650 и 2 660 граммов. Состояние мамы оценивается как стабильное, дети также чувствуют себя удовлетворительно.

«Каждый такой случай - напоминание о том, как важны опыт, скорость принятия решений и слаженность команды. Ради таких моментов мы и работаем», - сообщили медики.

По информации персонала, мама с малышами уже выписаны домой.

