26.11.2025, 17:55

Миллион оливковых деревьев планируют высадить в Мангистау

Общество 0 1 802 Наталья Вронская

В Мунайлинском  районе высадили три тысячи оливковых деревьев. В планах - довести их число до миллиона, передает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

В Мунайлинском районе стартовал один из самых масштабных для Мангистау проектов в сфере растениеводства - создание крупных оливковых плантаций. Уже высажены первые 3 000 оливковых деревьев, а в перспективе их количество может достигнуть 1 млн. Работы ведутся на территории «Косашы», где под будущие посадки выделили 15 000 гектаров земли и приступили к бурению скважин.

Проект называют долгосрочной инвестицией в продовольственную безопасность региона: оливковые рощи - редкость для Казахстана, однако климат юга Мангистау подходит для их выращивания. Если развитие плантаций пойдёт по плану, район сможет стать центром производства оливок и оливкового масла.

Оливковые посадки - часть общей программы по укреплению аграрного сектора. В 2025 году в районе 25 хозяйств засадили 165 гектаров открытого грунта, а в восьми теплицах общей площадью два гектара выращивалась сельхозпродукция. По итогам года собрано около 3 000 тонн урожая, сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Шесть крестьянских хозяйств получили государственные субсидии на 7,5 млн тенге для обновления техники и закупки удобрений. Одобрены проекты по созданию двух новых кооперативов на базе СПК «Каспий» в рамках программы «Ауыл аманаты».

Параллельно развивается инфраструктура. В районе Кызылкум проложено 26,1 км газопровода - это позволит расширять количество теплиц и увеличивать посевные площади.

Благодаря комплексу мер Мунайлинский район укрепляет позиции одного из наиболее перспективных сельскохозяйственных центров Мангистау. Однако именно оливковые рощи могут стать визитной карточкой региона в ближайшие годы.

28
4
2
golden tulip
golden tulip
Даже уже и не смешно
26.11.2025, 18:01
