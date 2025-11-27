На республиканских дорогах в Мангистау усилили меры безопасности

В Мангистауской области продолжаются комплексные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения. Основная цель – предотвратить ДТП, повысить дисциплину водителей и укрепить культуру безопасного поведения на дороге, передает Lada.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

Разъяснительную работу с участниками дорожного движения проводит руководство управления административной полиции департамента полиции Мангистауской области. В ходе встреч водителям напоминают о необходимости соблюдения базовых, но жизненно важных правил:

соблюдение скоростного режима;

внимательность и осторожность при движении;

обязательное выполнение дорожных знаков и разметки;

недопустимость управления автомобилем в утомлённом состоянии;

взаимное уважение на дороге.

Сотрудники полиции провели обследование аварийно-опасных участков республиканских трасс, разъяснили водителям характерные риски и приняли профилактические меры по предупреждению возможных нарушений.

Задача органов внутренних дел – не только реагировать на ДТП постфактум, но прежде всего предупреждать их, обеспечивая безопасность, сохранение жизни и здоровья граждан, - отметили в ведомстве.

Профилактическая работа будет продолжаться на регулярной основе по всему региону.

В департаменте полиции Мангистауской области призывают всех водителей быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения и проявлять ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих.