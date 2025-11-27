Волонтеров-поисковиков набирают в Актау

Поисково-спасательный отряд Lider.kz объявил о старте нового набора добровольцев в Актау, сообщает Lada.kz .

Фото: Lider.kz

По словам представителей организации, волонтеры смогут пройти обучение с наставниками, стать частью команды, которая помогает людям и участвует в реальных поисковых операциях.

Набор ведется в две группы:

группа 14+ – молодежное направление. Ориентировано на подростков, которые хотят начать путь в волонтерстве. Задачи безопасные, посильные, выполняются под присмотром опытных наставников;

группа 21+ – основное взрослое направление.

Направления обучения:

1. Инфорги – занимаются рассылкой ориентировок, информационной поддержкой и медиасопровождением поисков.

2. Поисковики – пешие группы и группы на автомобилях, участвующие в выездах и поисковых операциях.

3. Операторы БПЛА (дронов) – добровольцы со своими дронами, обследующие труднодоступные и большие территории с воздуха.

4. Картографисты – создают карты районов поиска, отмечают ключевые точки, помогают координировать группы.

5. Координаторы – руководят поисковыми операциями, распределяют группы, ведут связь. Для этого направления необходима подготовка.

6. Социальное и эконаправление – участие в социальных проектах, экологических акциях и помощи людям.

7. Волонтеры первой помощи – проходят полный курс обучения методам оказания первой помощи и участвуют в выездах только после успешной аттестации.

Желающим присоединиться к двжениию предлагают написать в WhatsApp по номеру: +7 (700) 911-72-92 (Давид).