Волонтеров-поисковиков набирают в Актау

Поисково-спасательный отряд Lider.kz объявил о старте нового набора добровольцев в Актау, сообщает Lada.kz.
По словам представителей организации, волонтеры смогут пройти обучение с наставниками, стать частью команды, которая помогает людям и участвует в реальных поисковых операциях.
Набор ведется в две группы:
Направления обучения:
1. Инфорги – занимаются рассылкой ориентировок, информационной поддержкой и медиасопровождением поисков.
2. Поисковики – пешие группы и группы на автомобилях, участвующие в выездах и поисковых операциях.
3. Операторы БПЛА (дронов) – добровольцы со своими дронами, обследующие труднодоступные и большие территории с воздуха.
4. Картографисты – создают карты районов поиска, отмечают ключевые точки, помогают координировать группы.
5. Координаторы – руководят поисковыми операциями, распределяют группы, ведут связь. Для этого направления необходима подготовка.
6. Социальное и эконаправление – участие в социальных проектах, экологических акциях и помощи людям.
7. Волонтеры первой помощи – проходят полный курс обучения методам оказания первой помощи и участвуют в выездах только после успешной аттестации.
Желающим присоединиться к двжениию предлагают написать в WhatsApp по номеру: +7 (700) 911-72-92 (Давид).
