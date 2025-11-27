В Мангистау нелегальная перевозка пассажиров довела таксиста до суда

Водителя, задержанного за незаконную перевозку пассажиров без регистрации в качестве предпринимателя, судили в Актау. Приговор вынесен в Специализированном суде по административным правонарушениям, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По материалам дела, 9 ноября около 16:45 часов на дороге в 25 микрорайоне мужчина на автомобиле Chevrolet Cobalt осуществлял перевозку пассажиров за плату. При проверке выяснилось, что он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и официально не имеет разрешения на деятельность такси.

В суде он признал свою вину, раскаялся и пояснил, что постоянной работы не имеет, проживает в съемной квартире и вынужден зарабатывать, арендуя транспорт за 10 000 тенге в сутки. По его словам, оплатить штраф он не в состоянии.

Суд учел характер правонарушения, отсутствие ущерба обществу или гражданам, материальное положение и малозначительность деяния.

На основании статьи 64-1 КоАП (Освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения) суд признал его виновным, но освободил от ответственности, ограничившись устным замечанием. Административное производство прекращено.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

