С 1 января всё изменится: как новые правила ударят по водителям и пассажирам такси

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс, которые коснутся сферы частного извоза. О том, как это повлияет на стоимость поездок и работу таксопарков, LS рассказал председатель Ассоциации таксопарков и курьерских служб Мейрам Абелкасов, сообщает Lada.kz.
На форуме «Такси Казахстан 2025» Мейрам Абелкасов напомнил, что еще до середины осени отраслевой бизнес активно обсуждал изменения в запретительном списке розничного налога.
16 октября правительство решило исключить излишние ограничения, позволяя компаниям сохранять право на использование специального налогового режима с упрощенной декларацией. В обновленном запретительном списке осталось 44 вида деятельности, что соответствует действующему законодательству.
«Если бы отрасль исключили из упрощенного режима и убрали с розничного налога, нагрузка на таксопарки могла бы вырасти в 6,5 раза. Для нас это критично, потому что мы работаем с водителями – зарплаты, аренда, шеринг и прочее», – пояснил Абелкасов.
На момент интервью Министерство национальной экономики еще не публиковало окончательный запретительный список. Однако устно отрасль получила уверение, что налоговые изменения не затронут сектор такси, и существующая нагрузка останется прежней.
Одним из положительных нововведений нового Налогового кодекса стало введение статуса «самозанятый».
Абелкасов отметил, что пока неясно, как будет строиться документооборот между водителями, агрегаторами и таксопарками:
Будет ли упрощенная фиксация через чеки,
Или потребуется полноценная документация.
«Мы хотим получить ответ заранее, чтобы успеть подготовиться к Новому году. С 1 января нам нужно понимать: нужны документы или нет. Если да – процесс необходимо автоматизировать», – подчеркнул спикер.
С 2026 года НДС вырастет с 12% до 16%. Мейрам Абелкасов успокоил, что для сферы такси это не окажет значительного влияния, поскольку рост налога коснется всех отраслей экономики и не приведет к дисбалансу в секторе.
Вопрос стоимости ГСМ для такси также обсуждался. По словам Абелкасова:
Таксопарки активно переходят на электромобили, снижая зависимость от топлива,
В северных регионах популярны гибридные автомобили, что также уменьшает влияние цен на бензин и дизель.
Таким образом, давление стоимости топлива на тарифы проезда постепенно снижается.
По мнению эксперта, рост стоимости поездок в такси будет умеренным и будет укладываться в инфляционный коридор. Резких скачков цен ожидать не стоит.
