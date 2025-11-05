18+
04.11.2025, 19:43

С 1 января всё изменится: как новые правила ударят по водителям и пассажирам такси

Новости Казахстана 0 1 136

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс, которые коснутся сферы частного извоза. О том, как это повлияет на стоимость поездок и работу таксопарков, LS рассказал председатель Ассоциации таксопарков и курьерских служб Мейрам Абелкасов, сообщает Lada.kz. 

Фото: ch.pinterest.com
Фото: ch.pinterest.com

Споры о налогах: история вопроса

На форуме «Такси Казахстан 2025» Мейрам Абелкасов напомнил, что еще до середины осени отраслевой бизнес активно обсуждал изменения в запретительном списке розничного налога.

16 октября правительство решило исключить излишние ограничения, позволяя компаниям сохранять право на использование специального налогового режима с упрощенной декларацией. В обновленном запретительном списке осталось 44 вида деятельности, что соответствует действующему законодательству.

«Если бы отрасль исключили из упрощенного режима и убрали с розничного налога, нагрузка на таксопарки могла бы вырасти в 6,5 раза. Для нас это критично, потому что мы работаем с водителями – зарплаты, аренда, шеринг и прочее», – пояснил Абелкасов.

Сохранение текущей налоговой нагрузки

На момент интервью Министерство национальной экономики еще не публиковало окончательный запретительный список. Однако устно отрасль получила уверение, что налоговые изменения не затронут сектор такси, и существующая нагрузка останется прежней.

Появление нового статуса «самозанятый»

Одним из положительных нововведений нового Налогового кодекса стало введение статуса «самозанятый».

Абелкасов отметил, что пока неясно, как будет строиться документооборот между водителями, агрегаторами и таксопарками:

  • Будет ли упрощенная фиксация через чеки,

  • Или потребуется полноценная документация.

«Мы хотим получить ответ заранее, чтобы успеть подготовиться к Новому году. С 1 января нам нужно понимать: нужны документы или нет. Если да – процесс необходимо автоматизировать», – подчеркнул спикер.

Повышение НДС: влияние на рынок

С 2026 года НДС вырастет с 12% до 16%. Мейрам Абелкасов успокоил, что для сферы такси это не окажет значительного влияния, поскольку рост налога коснется всех отраслей экономики и не приведет к дисбалансу в секторе.

Топливо и электромобили: тренд на экологичность

Вопрос стоимости ГСМ для такси также обсуждался. По словам Абелкасова:

  • Таксопарки активно переходят на электромобили, снижая зависимость от топлива,

  • В северных регионах популярны гибридные автомобили, что также уменьшает влияние цен на бензин и дизель.

Таким образом, давление стоимости топлива на тарифы проезда постепенно снижается.

Прогноз цен на такси

По мнению эксперта, рост стоимости поездок в такси будет умеренным и будет укладываться в инфляционный коридор. Резких скачков цен ожидать не стоит.

