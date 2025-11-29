18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.11.2025, 08:52

«Светомузыкальные» фонтаны собираются построить в Актау

Общество

Власти собираются преобразить давно бездействующие и запущенные фонтаны. Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте государственных закупок, передает Lada.kz.

Фонтан у ТЦ «Достык». Фото автора
Фонтан у ТЦ «Достык». Фото автора

Актауский городской отдел строительства в начале ноября разметил лот о разработке проектно-сметной документации (ПСД) для строительства двух фонтанов. Конкурсы проводились с использованием рейтингово-балльной системы, и закупки обозначены как состоявшиеся.

Согласно опубликованной информации, власти хотят построить новые фонтаны в локациях, где они когда-то были – на площади Ынтымак в 11 микрорайоне и у ТЦ «Достык» в 26 микрорайоне.

ТОО «Lion`s Group» будет разрабатывать ПСД для «Строительства светомузыкального плавающего фонтана на площади «Ынтымак» города Актау». Выполнить заказ они взялись за 29 930 800 тенге.

ТОО «КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ» признано победителем и будет разрабатывать ПСД по объекту «Строительство светомузыкального динамического фонтана на площади «Достык» г.Актау» за  21 163 500 тенге.

Фонтан у торгового центра был построен вместе с супермаркетом в 1986 году и служил градирней. В последние 20 лет власти периодически пытались его реставрировать, однако результата это так и не принесло. Последняя известная реконструкция объекта проходила 2017 году. Уже много лет чаша фонтана служит мусоросборником.

О планах по установке фонтанного комплекса на площади «Ынтымак» в городском отделе строительства рассказали в 2015 году. Власти даже представили эскизный проект и озвучили его стоимость – 178 миллионов тенге. Однако планы остались лишь на бумаге.

Фото из архива Lada.kz

Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
там светом музыка струиться будет, вот только без воды...
29.11.2025, 10:08
golden tulip
golden tulip
Гомерический хохот
29.11.2025, 09:29
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

