Детская площадка утопает в темноте в Актау

Житель 12 микрорайона пожаловался на неработающие фонари у детской площадки. В акимате сообщили, что освещение игрового комплекса не в приоритете из-за ее отдаленности от трансформаторной подстанции, передает Lada.kz .

Детская площадка в 12 микрорайоне. Фото автора

Смех ребятни на детской площадке у дома №24А в 12 микрорайоне стихает с заходом солнца – здесь не работают фонари, и все утопает в темноте.

Света нет, и уже в 19:00 часов дети уходят, хотя еще есть время для игры. Фонарные столбы поставили давно, но они более полугода так и стояли в картонной упаковке. Только недавно ее сняли. Мы летом обращались в акимат, нам ответили – ждите. Но до сих пор освещения как не было, так и нет, - рассказал Александр, житель 12 микрорайона.

В Актауском городском акимате сообщили, что при установке детских площадок в 2024 году сметной документацией не было предусмотрено подключение светильников к линиям электроснабжения.

К освещению в рамках технической возможности подключили только те площадки, которые располагались в непосредственной близости к трансформаторным подстанциям или существующим опорам наружного освещения.