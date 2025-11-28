18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.11.2025, 20:40

Жителю Актау без его ведома вставили импланты и выставили счет на 600 тысяч тенге

Общество 0 2 520 Сергей Кораблев

Лечение зубов под наркозом обернулось для Аманата Еслямова не только неприятной ситуацией, но и выставленным счетом за оказанные услуги в 600 тысяч тенге. Мужчина обвинил одну из стоматологических клиник в навязывании дорогостоящих услуг и потребовал провести проверку ее деятельности. Однако представители медорганизации рассказали свою версию произошедшего, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Аманат Еслямов обратился в начале ноября в клинику для лечения кариеса четырех зубов под наркозом. Вскоре он прошел консультацию, 3D-снимок и обследование у кардиолога, после чего стороны подписали договор на оказание стоматологических услуг. Клиника выставила счет на сумму 392 500 тенге, из которых пациент внес предоплату 20 000 тенге.

После выхода из наркоза Аманат Еслямов узнал, что ему установили импланты, которые он не заказывал и не обсуждал с врачами их установку. Клиника потребовала дополнительно оплатить 600 000 тенге. Доктор, проводивший вмешательство, по словам пациента, настаивал на оплате и даже угрожал «вырвать импланты» в случае отказа. Родные клиента и защита утверждают, что на него оказывалось давление, в кабинет был вызван «вышибала».

Мужчина нанял юриста Гулнур Сат. Она отмечает, что клиника провела процедуру без устного и письменного согласия пациента. Кроме того, в 3D-записи отсутствует снимок верхней челюсти, что, по ее словам, свидетельствует о проведении операции без полного обследования и составления плана лечения.

Позже сотрудник клиники подал заявление в полицию, утверждая, что Аманат Еслямов якобы допустил оскорбления в его отношении. Однако видеозапись, сделанная самим пациентом, показывает, что он вел себя спокойно и корректно, утверждает юрист.

По словам Гулнур Сат, действия клиники нарушают Закон РК «О защите прав потребителей», в том числе право пациента на свободный выбор услуг и запрет навязывания дополнительных процедур.

В обращении в региональный департамент комитета торговли и защиты прав потребителей юрист просит провести проверку деятельности стоматологии, привлечь ответственных лиц к административной ответственности и уведомить о результатах.

Свою позицию в создавшейся ситуации озвучила и медорганизация.

По предоставленным данным, установка имплантов была предварительно устно согласована с пациентом, и он якобы выразил готовность пройти процедуру. Однако, как утверждают сотрудники клиники, после выхода из наркоза мужчина начал выражать недовольство, проявлял агрессию и оскорблял хирурга-имплантолога.

В результате врач подал заявление в суд за оскорбление.

Согласно материалам деал, первый этап разбирательств уже состоялся: Аманат Еслямов был оштрафован за мелкое хулиганство на сумму 55 048 тенге. При этом он не признал свою вину.

Пациент также отказался оплачивать 600 тысяч тенге, которые клиника требует за установленные импланты. В суде пояснили, что вопрос о возврате средств или снятии имплантов относится не к административному, а к гражданско-правовому порядку.

В клинике также заявили, что супруга пациента в момент конфликта использовала нецензурные выражения, однако обращаться с жалобой в ее отношении не стали.

В тот момент я был готов снять импланты, так как острая интеграция не прошла. Но пациент отказался и заявил, что будет судиться, - пояснил врач.

Представители клиники добавили, что, по их данным, у Аманата Еслямова имеется судимость за хулиганство, постоянная прописка  в Уральске, в Актау он проживает временно.

По словам сотрудников, врач фактически остается в ущербе, поскольку не получил оплату за установленные три импланта. Хирург уже нанял адвоката и намерен связаться с юристом пациента для урегулирования вопроса. Он также рассматривает вариант, при котором Аманат Еслямов не будет возвращать деньги или расходованный материал, но предоставит расписку об отсутствии претензий.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Страшно уже в клиники обращаться. Зачем им вышибалы на работе? Они что рестораны, где могут быть пьяные? Здесь приходят люди с болью. Как то все подозрительно. Пусть предоставят видео, где пациент дает согласие. И все равно это не должно так быть. Люди наверно на маты не просто так перешли, а от того, что поняли, что доказать ничего не могут, от нервной ситуации, а их сразу штрафовать.
28.11.2025, 05:30
